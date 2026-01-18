Латвия продлила запрет на полеты у границы с Белоруссией и Россией

ТАСС: Латвия на месяц продлила запрет на полеты у границы с Белоруссией и РФ

Власти Латвии сразу на месяц продлили запрет на вечерние и ночные полеты всех типов самолетов вдоль границ с Россией и Белоруссией. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации «Рига», отвечающей за воздушный трафик над страной.

«Теперь же ограничения установлены сразу на месяц - до 18 февраля и действуют они ежедневно с 17:00 до 05:00 по всемирному времени (с 20:00 мск до 08:00 мск)», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что речь идет о запрете полетов на высоте до 6 км.

Предыдущий раз Латвия вводила запрет на вечерние и ночные полеты вдоль границ с Россией и Белоруссией 28 декабря.

Ограничения начали действовать с сентября и постоянно продлеваются. По заявлению властей республики, ограничения введены для усиления контроля над воздушным пространством, тестирования систем акустического наблюдения за дронами и противодействия им. Исключения возможны только для полетов, санкционированных министерством обороны Латвии.

Аналогичные ограничения в этот же период действуют в воздушном пространстве вдоль границ Латвии с Эстонией и Литвой.

Ранее в Эстонии продлили частичный запрет на полеты у границы с Россией.