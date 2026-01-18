Гладков сообщил о пострадавших при атаках ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ погиб один человек, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, один трагический инцидент произошел в селе Нечаевка Белгородского округа. Там после детонации FPV-дрона на месте скончалась женщина. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Еще один случай зафиксирован в Грайворонском округе, в селе Головчино. Беспилотник атаковал автомобиль, припаркованный на территории предприятия. В результате мужчина получил осколочное ранение бедра и термические ожоги правой руки. Медики оказали пострадавшему помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Гладков уточнил, что из-за взрыва у автомобиля повреждена крыша, а фасад здания получил осколочные повреждения. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествий.

Накануне вечером при взрыве БПЛА в белгородском селе Таврово был ранен местный житель. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения лица и плеча. Скорая доставила его в белгородскую больницу №2.

Ранее губернатор Курской области рассказал об атаках ВСУ на регион за сутки.