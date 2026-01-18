С какими болезнями точно нельзя купаться в Крещение?

Традиционно 19 января отмечают Крещение – православный праздник, в который принято окунаться в прорубь. Но это подходит далеко не всем: например, болезни сердца и сосудов, артрит и остеохондроз, эпилепсия, бронхиальная астма и язва желудка – прямые противопоказания для погружения в ледяную воду. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Крещенские купания — с медицинской точки зрения экстремальная термическая нагрузка. Резкое погружение в ледяную воду вызывает мощный стресс для организма, поэтому нырять в прорубь категорически противопоказано при ряде заболеваний, поскольку это может привести к серьезным осложнениям и даже угрозе жизни.

Вынырнул с инфарктом

Наличие любых заболеваний сердечно-сосудистой системы является прямым противопоказанием к участию в крещенских купаниях. Основные – это гипертоническая болезнь, нарушения сердечного ритма, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь, стенокардия напряжения и покоя, а также перенесенные инфаркты и инсульты .

Как рассказал врач-кардиолог Флагманского медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте, автор канала «Популярная кардиология» Иосиф Шубитидзе, погружение в холодную воду вызывает сужение кровеносных сосудов, что может привести к повышению артериального давления, увеличению нагрузки на сердце, вызывать аритмию и острую сердечную недостаточность у людей с кардиологической патологией.

«Противопоказания для окунания в прорубь — любые заболевания сердца, например ишемическая болезнь или аритмия, гипертоническая болезнь. Если у вас есть проблемы с сердцем или артериальным давлением, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед купанием. Перед тем как зайти в воду, выполните легкую разминку, чтобы подготовить тело. Погружение в воду с головой может спровоцировать шок для организма из-за резкого изменения температуры. Лучше всего окунаться постепенно: сначала зайдите в воду до пояса, потом аккуратно погружайтесь дальше. Это поможет организму адаптироваться и снизит риск сердечных проблем», — заметил кардиолог.

Купание в проруби опасно и для пациентов с сосудистыми заболеваниями, например транзиторными ишемическими атаками и цереброваскулярной болезнью.

«Резкий спазм сосудов из-за контакта с холодной водой в их случае может не просто ухудшить состояние, но и стать причиной таких грозных последствий, как тяжелые нарушения сердечного ритма, инфаркт или инсульт. Иногда пациенты интересуются, можно ли как-то заранее подготовиться к окунанию в прорубь, например, увеличить дозу лекарства. Увы, такие методы не только бесполезны, но и крайне опасны. Сердечно-сосудистые заболевания требуют полного запрета на крещенские купания, и исключений здесь быть не может. Единственный способ обезопасить себя – полностью отказаться от окунания в прорубь», — добавил кардиолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Валентина Байдина.

Эпилепсия, испуг и паника

Погружение в прорубь даже на короткий период времени может стать причиной холодового шока. Это особое состояние, когда воздействие экстремально низких температур запускает в организме каскад определенных реакций, и прежде всего резкое сужение кровеносных сосудов. Когда говорят о противопоказаниях к крещенским купаниям, то чаще всего называют сердечно-сосудистые заболевания. Однако спазм затрагивает все сосуды организма, и в том числе сосуды головного мозга. Так что для людей с неврологическими расстройствами окунание в прорубь представляет ничуть не меньшую опасность.

«Категорически запрещено участвовать в купаниях людям с любыми сосудистыми патологиями, включая постинсультные состояния, болезнь Альцгеймера, головные боли и цереброваскулярные болезни, сопровождающиеся хроническим нарушением мозгового кровообращения. Спазм сосудов на фоне холодового шока может вызвать у таких пациентов резкое ухудшение состояния и обострение заболевания. Не следует окунаться в прорубь при мигренях. Это заболевание хотя напрямую и не связано с работой сосудов, однако резкое воздействие холода все равно становится для организма сильным стрессом, который способен спровоцировать приступ», — заметил невролог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Кирилл Алмазов.

Еще одно абсолютное противопоказание – это эпилепсия.

«Эпилепсия — абсолютное противопоказание: холод может спровоцировать судорожный припадок в воде с риском утопления. У некоторых людей с эпилепсией резкое переохлаждение (особенно головы или всего тела) может вызвать патологическую гиперсинхронизацию нейронов в головном мозге — то есть одновременное возбуждение большого числа нервных клеток. Это связано с нарушением терморегуляции, стрессовой реакцией организма и изменением электролитного баланса. Такой «нейрональный шторм» может спровоцировать судорожный приступ, особенно у пациентов с фотосенситивной или рефлекторной формой эпилепсии», — заметила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

По аналогичной причине участие в крещенских купаниях не рекомендовано после черепно-мозговых травм, одним из последствий которых являются судорожные синдромы. Кроме того, невриты, невралгии тоже обостряются от переохлаждения, а психические расстройства нарушают адекватную оценку ситуации, что опасно в условиях стресса и холода.

Обострение артрита

Окунание в прорубь категорически не рекомендовано при обострении любых артритов – ревматоидного, псориатического, реактивного и других.

«Если же артрит находится в стадии устойчивой ремиссии и у пациента нет серьезных сопутствующих заболеваний – кратковременное окунание в прорубь допустимо. При этом предварительно стоит проконсультироваться с врачом и соблюдать разумные меры предосторожности. То же самое можно сказать про остеоартрозы. Кратковременное погружение в воду допустимо. Отдельно следует выделить ряд других ревматологических диагнозов и состояний, при которых купание в проруби или противопоказано или может быть очень рискованно. Это остеопороз из-за высокого риска падений и переломов и подагра. Последнее — системное заболевание суставов, развивающееся при нарушении обмена мочевой кислоты в организме. В период обострения болезни окунаться в холодную воду категорически запрещено, так стресс и переохлаждение могут усилить боль и воспаление. В период ремиссии и при отсутствии других противопоказаний купание допустимо», — отметила ревматолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Анастасия Калмурзина.

Врач-терапевт клиники «будь Здоров» в Санкт-Петербурге Владимир Михайлов отметил, что при болезнях спины и суставов окунание в холодную воду может дать обманчивый обезболивающий эффект, который обернется ухудшением состояния.

«Холод обладает анальгезирующим (обезболивающим) эффектом за счет снижения проводимости нервных волокон и замедления метаболизма в тканях. Это может субъективно облегчить симптомы при хронических артрозах. Однако при воспалительных артритах в активной фазе или остеохондрозе с корешковым синдромом холодовое воздействие способно усилить мышечное напряжение и скованность. Кратковременность процедуры минимизирует потенциальную пользу для суставов», — объяснил врач.

Холод усиливает воспаление суставов, провоцирует сильные боли и судороги, спазмы мышц и связок.

«Холод вызывает сужение сосудов, ухудшая кровообращение в тканях вокруг суставов. Это снижает поступление кислорода и питательных веществ, замедляет выведение продуктов воспаления и усиливает отек. В результате воспаление обостряется, болевые рецепторы становятся более чувствительными, а мышцы и связки — жестче, что ограничивает подвижность. Особенно это заметно при артрите, артрозе и ревматических заболеваниях», — дополнила Бурнацкая.

Другие заболевания

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, желчекаменная болезнь, гастриты, панкреатит тоже входят в список противопоказаний к окунанию в прорубь.

«Стресс-реакция организма на холод ухудшает течение воспалительных процессов ЖКТ, повышает кислотность желудочного сока, усиливая боль и дискомфорт. Если даже при наличии ремиссии велика вероятность обострения процесса. Со стороны дыхательной системы противопоказанием могут стать бронхиальная астма, хронический бронхит, хронический обструктивный бронхит, острые респираторные инфекции. Холодовая стимуляция дыхательных путей способна резко усилить бронхоспазм, вызвать приступ удушья (до остановки дыхания), воспаление легких», — объяснила ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

Кроме перечисленных заболеваний от традиции стоит отказаться в период беременности и лактации, а также при любых воспалительных процессах женской половой сферы.

«Воздействие ледяной воды всегда вызывает резкое сокращение сосудов, которое может крайне негативно сказаться на здоровье матери и плода. Вплоть до выраженного нарушения кровоснабжения, угрозы прерывания беременности и преждевременных родов. Отказаться от купаний также следует при воспалительных заболеваниях органов малого таза – влагалища, вульвы, маточных труб, яичников, матки и шейки матки. Переохлаждение организма может усугубить течение воспалительного процесса, а при хронических болезнях – вызывать их обострение», — заметила гинеколог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Юлия Шишкина.

А вот менструация противопоказанием к крещенским купаниям не является. Главное – использовать качественный тампон с достаточным уровнем впитываемости, обязательно поменять его сразу после купания.

А что делать при диабете?

Еще одним возможным противопоказанием может быть сахарный диабет. Как рассказал эндокринолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Илья Атрахов, все зависит от формы заболевания, степени его компенсации и наличия осложнений. При хорошо компенсированном сахарном диабете 2 типа, стабильных показателях уровня сахара в крови, отсутствии выраженных сердечно-сосудистых и неврологических осложнений кратковременное окунание теоретически возможно, но только после очной консультации с врачом.

«При сахарном диабете 1 типа, нестабильном течении болезни, частых приступах гипогликемии (резкого снижения уровня сахара в крови) от купания лучше отказаться. Особенно, если у пациента есть другие сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, нефропатия – заболевание почек или автономная нейропатия – форма поражения нервной системы, которая часто развивается как осложнение сахарного диабета», — объяснил врач.

Основная опасность крещенских купаний при диабете связана с резким холодовым стрессом. Он вызывает выброс стрессовых гормонов, спазм сосудов и повышение артериального давления, что может привести к выраженным колебаниям уровня глюкозы, тяжелой гипогликемии, нарушению сердечного ритма, приступу стенокардии, инфаркту миокарда или инсульту. Также следует учитывать, что при диабетической нейропатии нарушается адекватная реакция организма на холод, из-за чего повышается риск внезапной потери сознания.

Консультация обязательна!

Перед любым окунанием в ледяную воду обязательна консультация врача-терапевта или профильного специалиста. Особенно осторожными следует быть пожилым людям, детям и подросткам, беременным женщинам, лицам с ослабленным здоровьем. Подходите ответственно к своему здоровью, помните, что экстремальное закаливание подходит далеко не каждому.