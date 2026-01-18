«Сутки в аварийном состоянии»: жительница Чехова — об отсутствии тепла из-за прорыва трубы

Из-за коммунальной аварии в подмосковном Чехове у нескольких тысяч человек в домах нет отопления и горячей воды. Местная жительница Екатерина рассказала «Газете.Ru», что вынуждена включать газовую духовку, чтобы согреться. По ее словам, от последствий аварии они страдают уже почти сутки.

«Ситуация критичная, ни горячей воды, ни тепла дома нет. Мы обнаружили это 17 января в 20:00 (приехали домой). Почти сутки сидим в аварийном состоянии. Греемся горячим чаем, надели на себя теплые вещи, включаем периодически духовку, она, слава богу, газовая. Но нам нельзя включать обогреватели, потому что в квартире электропроводка слабая, мы боимся — не дай бог, пожар. Писали [в службы] наши соседи, они отписываются, что предпринимают все возможные меры, что люди и техника — все задействованы», — сказала она.

Еще одна жительница Чехова Виктория добавила, что рано утром у них появилась вода, однако из-за отсутствия отопления у них остывает дом.

«Горячую воду дали сегодня в 6:00. Отопления нет, все батареи холодные. Горячую воду отключили вчера примерно в 15:00, дали сегодня в 6:00. Дом остывает. Дома холодно, утепляемся», — уточнила женщина.

18 января Telegram-канал Baza сообщил, что четыре тысячи жителей из 122 домов подмосковного Чехова остались без горячей воды и отопления из-за коммунальной аварии на подстанции. По данным канала, на ее ремонт за последние три года потратили свыше восьми млн рублей и хотят израсходовать еще 100 млн в 2026 году.

Глава города Михаил Собакин заявил, что аварийно-восстановительные работы на теплотрассе завершатся в ближайшее время, а жителям пострадавших домов власти доставляют обогреватели и устанавливают тепловые пушки в подъездах.

Ранее жители Челябинской области пожаловались на отсутствие электричества в 30-градусные морозы.