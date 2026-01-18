The Telegraph рассказала о белорусских «монахинях-шпионках» в Европе

В Швеции разгорелся скандал, связанный с приглашением на рождественские мероприятия монахинь из белорусского Свято-Елисаветинского монастыря. Их обвинили в шпионаже в пользу России, сообщает газета The Telegraph.

Сестер, которых издание называет «монахинями-шпионками», пригласили на мероприятие церковного прихода в пригороде Стокгольма Теби. Настоятель прихода Майкл Ойермо выступил в защиту сестер, назвав обвинения в шпионаже, выдвинутые против них, ложными. Он подчеркнул, что серьезных доказательств этому нет. В итоге за эти слова сам Ойермо подвергя критике.

The Telegraph отмечает, что еще в конце ноября 2025 года Шведская церковь призвала свои приходы не приглашать сестер из белорусского Свято-Елисаветинского монастыря на мероприятия. Монахинь обвинили в том, что они якобы находятся в тесном контакте с российской разведкой, говорится в публикации.

До этого Великобритания с 1 июля 2025 года ввела меры по «противодействию влияния России». Всех лиц, так или иначе работающих на российское государство, обязали регистрироваться в особом реестре, нарушителям грозит уголовное преследование и тюремное заключение. Под исключение попали сотрудники посольства, российские официальные лица и работающие на них местные подрядчики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции задержали двух членов SOS Donbass по делу о шпионаже.