Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Культура

Лариса Долина потратила 1,4 млн рублей на отдых в ОАЭ

Mash: певица Лариса Долина потратила 1,4 млн рублей на отдых в Абу-Даби
Максим Богодвид/РИА Новости

Певица Лариса Долина заплатила 1,4 миллиона рублей за проживание в люксовом отеле в Абу-Даби. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет об отеле Rixos Premium Saadiyat Island, где Долина вместе с дочерью и внучкой провела две недели. По данным издания, артистка проживала в премиальном номере с услугами Ultra All Inclusive. Певица могла с ним посещать семь ресторанов, бары, СПА, бассейн и фитнес.

Как отмечает Mash, Долина большую часть времени провела в номере. Днем она могла выйти к морю. По словам очевидцев, Долина употребляла кальян и смеялась, когда стало известно о принудительном выселении. Соседи по отелю заявили каналу, что певица была общительной и приветливой.

Лариса Долина оказалась в эпицентре громкого скандала после продажи Полине Лурье своей квартиры в Хамовниках за 112 млн рублей. Артистка заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд. Он встал на сторону Долиной и вернул ей жилье, при этом не обязав выплатить деньги покупательнице недвижимости, которая в результате осталась и без квартиры, и без денег. Лурье подала жалобу в Верховный суд, тот отменил предыдущие судебные акты и оставил квартиру покупательнице. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о новой мошеннической схеме возврата квартир после дела Долиной.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27649411_rnd_1",
    "video_id": "record::97750f7e-e8e6-4b03-8e03-aafddbda69c8"
}
 
Теперь вы знаете
На Крещение всегда мороз? Спойлер: нет. Откуда взялась примета, работает ли она и что говорят синоптики о 2026-м
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+