Лариса Долина потратила 1,4 млн рублей на отдых в ОАЭ

Певица Лариса Долина заплатила 1,4 миллиона рублей за проживание в люксовом отеле в Абу-Даби. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет об отеле Rixos Premium Saadiyat Island, где Долина вместе с дочерью и внучкой провела две недели. По данным издания, артистка проживала в премиальном номере с услугами Ultra All Inclusive. Певица могла с ним посещать семь ресторанов, бары, СПА, бассейн и фитнес.

Как отмечает Mash, Долина большую часть времени провела в номере. Днем она могла выйти к морю. По словам очевидцев, Долина употребляла кальян и смеялась, когда стало известно о принудительном выселении. Соседи по отелю заявили каналу, что певица была общительной и приветливой.

Лариса Долина оказалась в эпицентре громкого скандала после продажи Полине Лурье своей квартиры в Хамовниках за 112 млн рублей. Артистка заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд. Он встал на сторону Долиной и вернул ей жилье, при этом не обязав выплатить деньги покупательнице недвижимости, которая в результате осталась и без квартиры, и без денег. Лурье подала жалобу в Верховный суд, тот отменил предыдущие судебные акты и оставил квартиру покупательнице. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о новой мошеннической схеме возврата квартир после дела Долиной.