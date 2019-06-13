Помощница Трампа даст показания по делу против президента США

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Экс-директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс согласилась выступить на закрытых слушаниях в конгрессе США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о слушания по расследованию дела против Трампа.

Как отмечается, законодатели пытаются установить, злоупотреблял ли Трамп служебными полномочиями.

При этом Хикс станет первой сотрудницей из ближнего окружения Трампа, которая даст показания по этому делу.

Ранее СМИ сообщили, что Хоуп Хикс станет одним из вице-президентов американской телесети Fox.