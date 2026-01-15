Названа стоимость одного пенсионного балла в 2026 году

Россияне могут докупить недостающий страховой стаж для пенсии: в 2026 году 1,09 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) стоят более 71 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Если россиянину не хватает страхового стажа или индивидуальных пенсионных коэффициентов для страховой пенсии по старости, вместо нее может быть назначена социальная пенсия. Ее получают позже: мужчины с 70 лет, женщины с 65 лет. Чтобы «добрать» недостающий стаж или ИПК, обычно есть два пути: официальное трудоустройство, когда за человека платят страховые взносы, либо добровольное участие в обязательном пенсионном страховании (ОПС) через Социальный фонд России», — отметил Балынин.

По его словам, подать заявление можно, в частности, через «Госуслуги», приложение «Мой налог» или при личном обращении в СФР. При этом по общему правилу периоды добровольной уплаты взносов засчитываются в стаж, но не более чем за половину требуемого страхового стажа для пенсии по старости, добавил Балынин. Он добавил, что на самозанятых такое требование не распространяется, они могут сформировать и весь требуемый страховой стаж посредством добровольного вступления в отношения по ОПС.

Балынин сказал, что эта тема покупки ИПК в принципе актуальна для самозанятых: по итогам 2025 года их численность выросла до 15,43 млн человек. При режиме налога на профессиональный доход (НПД) обязательных пенсионных взносов нет, пенсионные права формируются только в добровольном порядке, предупредил Балынин. Он добавил, что стаж и ИПК, полученные за счет добровольных взносов, учитываются по итогам года и отражаются на лицевом счете до 1 марта следующего года автоматически, без подтверждающих документов.

«Размер добровольного взноса зависит от МРОТ. С 1 января 2026 года он составляет 27 093 рубля в месяц. Минимальный платеж за полный 2026 год составит 71 525,52 рубля, максимальный — 572 204,16 рубля. Эти суммы, по оценкам, дают около 1,09 и 8,72 ИПК соответственно», — заключил Балынин.

В 2026 году россиянам необходимо 15 лет страхового стажа и 30 ИПК для получения страховой пенсии по старости. На пенсию могут выйти мужчины 64 лет и женщины 59 лет.

Ранее была названа минимальная пенсия россиян в 2026 году.