В Махачкале рассказали подробности беспорядков в аэропорту

Акция против прилета пассажиров из Израиля была проведена в аэропорту Махачкалы с участием трех человек за 17 дней до массовых беспорядков 29 октября 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетельские показания бывшего генерального директора воздушной гавани Саида Рамазанова.

По его словам, 12 октября 2023 года на территорию аэропорта зашла группа людей с флагами Палестины. Три человека держали в руках два палестинских флага, они встречали рейс из Израиля.

Рамазанов подчеркнул, что молодые люди вели себя «культурно, никаких конфликтов не было».

Он добавил, что через несколько дней ему стало известно, что полицейские задержали нескольких участников акции 12 октября, на них составили административные протоколы.

В декабре 2025 года на Ставрополье осудили участника беспорядков в аэропорту Махачкалы. Суд приговорил его к 7,5 года колонии общего режима.

В октябре 2023 года на фоне войны в Газе разъяренная толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы, чтобы найти евреев среди пассажиров самолета из Тель-Авива. Дебоширы свободно ходили по помещениям терминала, а также смогли пройти на взлетное поле. Сумма ущерба от их действий превысила 24 млн рублей, за участие в беспорядках были осуждены более 100 человек, в том числе на сроки от 4,5 до 10,5 года.

Ранее свидетель рассказал подробности беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году.