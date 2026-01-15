Родственница пропавшего пловца Свечникова рассказала о прекращении поисков

Поиски пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова прекращены в 2025 году, но следствие продолжается. Об этом РИА Новости рассказала родственница пловца Алена Караман.

По ее словам, несколько дайверов помогали семье Свечникова и погружались в Босфор в ряде точек в попытке найти его.

Семья пловца объявила награду в 1 млн за информацию о его местонахождении.

24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

В ходе поисков возникали различные версии случившегося. Так, сообщалось, что россиянин мог самостоятельно выбраться на берег и скрыться. Кроме того, появлялась информация о том, что сигнал с браслета пловца шел со дна Босфора — это опровергла его мать Галина, пояснив, что чип в браслете лишь фиксирует моменты старта и финиша.

Ранее организаторы заплыва в Босфоре отказались общаться с семьей пропавшего россиянина.