Врач рассказала, кому нельзя пить газировку

Газированная вода не рекомендуется людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) — это может спровоцировать вздутие, изжогу и усиление болевого синдрома. Об этом рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева.

«У людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта газированная вода способна вызывать вздутие, изжогу и усиление болевого синдрома», — сказала она.

По словам врача, сладкие газированные напитки с сахаром и кислотой в составе, помимо прочего, повышают риск кариеса, нарушений в метаболизме и ожирения.

Тем не менее Сысоева отметила, что умеренное употребление газированной воды не несет серьезной угрозы для здорового человека.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что сладкие газированные напитки могут сделать кости хрупкими, потому что они содержат ортофосфорную кислоту, вымывающую кальций.

По ее словам, это особенно опасно для пожилых людей и детей. Врач добавила, что большое количество сахара в напитке может спровоцировать гипергликемию — состояние раздражительности, усталости и тревожности. Из-за этого мозг может требовать дополнительную дозу сахара.

Она добавила, что газировка негативно влияет на микробиом и снижает защитные функции. Чтобы не допустить рисков, врач советует заменить ее на чистую питьевую воду.

