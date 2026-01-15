Размер шрифта
Россияне рассказали, какие отзывы пишут о покупках

Каждый 13-й опрошенный россиянин оставляет негативные отзывы о покупках
Shutterstock

Россияне чаще оставляют о покупках и услугах хорошие отзывы, чем плохие, следует из опроса Т—Ж о пользовательских оценках. Результаты есть у «Газеты.Ru».

По данным исследования, 58% респондентов заявили, что пишут позитивные отзывы чаще негативных, 8% — наоборот, а 34% с одинаковой частотой рассказывают и о хорошем, и о плохом.

Чаще всего людей мотивируют писать отзыв сильные эмоции от покупки. Очень позитивные впечатления назвали причиной 61% опрошенных, очень негативные — 58%. При этом простая просьба продавца оставить отзыв без скидки или бонуса почти не работает: на нее откликаются 14% респондентов. А вот бонусы и скидки стимулируют 57% покупателей.

По самооценке участников опроса, мужчины и люди старшего возраста пишут отзывы чаще, хотя покупают в целом меньше. Мужчины старше 50 лет, по их словам, оставляют отзыв примерно на 30% покупок, а женщины до 30 лет — на 14%. Негативные отзывы, как правило, чаще пишут те, кто в целом редко оставляет обратную связь, тогда как активные авторы отзывов чаще делятся положительным опытом.

Больше всего отзывов россияне оставляют на маркетплейсах и в сервисах карт. На сайтах маркетплейсов отзывы пишут 88% опрошенных, на картах — 47%. Соцсети, сайты магазинов и специализированные отзовики остаются нишевыми площадками: каждый из этих вариантов выбрали менее 6% участников опроса.

В опросе приняли участие более 1800 человек: 26% — младше 30 лет, 41% — в возрасте 30–40 лет, 33% — старше 40.

Ранее россияне рассказали, что вызывает их интерес к брендам. 

