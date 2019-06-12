Юнкер назвал «лучшего» кандидата на роль преемника

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал имя кандидата, которого он хотел бы видеть в качестве своего преемника. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Юнкер официально поддержал кандидатуру баварца Манфреда Вебера от «Европейской народной партии».

При этом он подчеркнул, что никакого другого кандидата он не поддерживает.

«Плана «Б» нет», — уточнил Юнкер.

По его мнению, Вебер «будет хорошим председателем комиссии».

Мандат Юнкера завершится в конце октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что Юнкер захотел больше женщин в ЕК.