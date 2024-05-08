Сильный ветер сорвал крышу магазина в Екатеринбурге

В Екатеринбурге крышу продуктового магазина сорвал сильный ветер, ее фрагмент упал на автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал »Zloy_ekb 18+».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на Проезжей улице. У продуктового магазина «Монетка» сильным ветром сорвало крышу и ее часть приземлилась на автомобиль, припаркованный у здания. На кадрах с места происшествия видны обломки крыши, разбросанные у входа в торговую точку.

Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого упавшие из-за ветра деревья повредили семь автомобилей жителей Москвы. Кроме того, в Южном Тушино на балконе многоэтажного дома оконную раму вырвало порывом ветра. Информации о пострадавших в результате последствий непогоды на данный момент не поступало.

Ранее россиянку покалечило упавшее на ее машину дерево.