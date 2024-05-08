Хулигана, от рук которого пострадал актер Баршак, отправили на принудительное лечение

Москвича, который в октябре прошлого года избил актера Баршака, отправили на принудительное лечение. Информация об этом появилась в картотеке Зюзинского районного суда.

25-летний Александр Табаков избежал уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

8 октября он залез в квартиру своей бывшей девушки на Нагорной улице через балкон. В этот момент там находился ее новый знакомый Павел Баршак, мужчины подрались в попытке выяснить отношения. Через несколько часов после произошедшего актер решил обратиться за медицинской помощью и был госпитализирован с переломами ребер, гидротораксом и пневмотораксом. Из больницы мужчину выписали только 16 октября.

На Табакова завели уголовное дело. Оказалось, что он давно преследовал свою экс-подругу и к тому времени уже находился под следствием за избиение другого человека. Однако судмедэксперты установили, что обвиняемый не может нести ответственности за свои действия, и признали его невменяемым.

Павел Баршак стал известен благодаря своей роли в фильме «Прогулка» режиссера Алексея Учителя. Он также принимал участие во многих других фильмах и сериалах, включая «День выборов 2», «Питер ФМ», «Елки 2» и «Каменская».

Ранее суд вынес приговор чемпиону по джиу-джитсу, проломившему череп подростку в Москве.