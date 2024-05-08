ЕС предварительно согласовал использование активов России для помощи Украине

Постоянные представители стран — членов Европейского союза предварительно согласовали решение по использованию российских активов для военной помощи Украине. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии.

Как говорится в заявлении, речь идет о согласовании «мер, касающиеся чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских активов».

«Финансы будут использованы на поддержку Украины, ее восстановление и военную оборону в контексте агрессии России», — сказано в сообщении.

8 мая послы 27 стран Евросоюза предварительно одобрили украинский план реформ, который является условием выделения Киеву €50 млрд помощи до конца 2027 года.

На этой неделе новый исполнительный директор международного депозитария Euroclear Валери Убрэн заявила, что является противником конфискации замороженных российских активов, так как это откроет «ящик Пандоры» и подорвет финансовые рынки.

Ранее Боррель призвал Украину наладить военное производство на доходы от активов РФ.