Посла РФ в Лондоне вызвали в британский МИД по делу о шпионаже

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла РФ в Лондоне Андрея Келина из-за того, что Москва якобы вела операции по сбору разведданных на территории Соединенного Королевства. Об этом сообщается в документе на сайте британского правительства.

«Великобритания вызвала сегодня российского посла, чтобы повторить эти меры (озвученные ранее главой МВД Джеймсом Клеверли. — прим. ред.) и заявить, что действия России недопустимы», — отмечается в документе.

8 мая министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что МИД вышлет из страны российского военного атташе, который является тайным офицером военной разведки РФ. Также Лондон ограничит срок действия российских дипломатических виз, установив лимит пребывания дипломатов из РФ на территории Великобритании, и лишит дипломатического статуса некоторые принадлежащие России объекты недвижимости, отметил британский глава МВД.

Ранее назначение Залужного послом обернулось дипломатическим скандалом.