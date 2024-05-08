В Новосибирске дети сожгли автобус

В Новосибирске сгорел автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

Инцидент произошел на улице Виктора Уса. По словам очевидца, дети лет шести на вид несколько раз пытались поджечь средство передвижения, им удалось сделать это на третий раз. Огонь охватил одно из сидений и перекинулся на остальные части салона.

«В автобусе было немного бензина, были взрывы», – сообщается в публикации.

Приехавшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Во время пожара никто не пострадал.

На кадрах с места инцидента заметно, что автобус полностью выгорел.

Как сообщает Ндн.Инфо со ссылкой на управление МЧС по региону, транспорт бесхозно находился на месте длительное время. В ведомстве также подтвердили информацию о том, что пострадавших нет.

До этого в Иркутской области четырехлетний ребенок сжег дом. Мальчик зажигал спички и бросал их в щели в полу. Вскоре 11-летний старший брат обратил внимание на запах гари и помог младшему выбраться из дома. К моменту прибытия сотрудников МЧС жилье было полностью охвачено огнем.

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