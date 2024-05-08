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Путин исполнил новогоднее желание мальчика из Симферополя

Путин пригласил на инаугурацию участника акции «Елка желаний» из Симферополя

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Алексей Майшев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин исполнил новогоднее желание 12-летнего мальчика Тимофея из города Симферополя, который мечтал попасть на инаугурацию главы государства и познакомиться с ним. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчима подростка Вадима Новодранова.

В материале отмечается, что в декабре 2023 года ребенок принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний». Тогда он рассказал о мечте попасть на инаугурацию президента, которая состоялась 7 мая 2024 года в Кремле.

По данным агентства, впервые на церемонию были приглашены 11 подростков — призеры олимпиад, волонтеры и дети участников специальной военной операции (СВО) на Украине. В их числе оказался и Тимофей, побеждавший во Всероссийских школьных олимпиадах по географии и истории.

Отчим ребенка рассказал, что изначально семья не надеялась на исполнение желания. Однако в конце апреля с ними связались организаторы акции.

«Нам сообщили, что Тимофей, возможно, будет приглашен на инаугурацию, но попросили ему ничего не говорить, пока не будет точного решения. Мы, конечно, очень были взволнованы, но почему-то были уверены, что точно поедем», — вспомнил мужчина.

По его словам, мальчик с самого начала начал что-то подозревать. Тем не менее Тимофей и представить не мог, что родители готовят поездку в Москву на инаугурацию главы государства, подчеркнул отчим.

Кроме того, он поделился впечатлениями от самой церемонии. Мужчина рассказал, что ему с семьей удалось увидеть многих деятелей культуры и политиков. Также отчим Тимофея обратил внимание, что речь Путина во время мероприятия была решительная и спокойная.

Ранее Белый дом запретил сотрудникам американского посольства в РФ посещать инаугурацию Путина.

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