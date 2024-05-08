Найдена профессия, повышающая риск рака простаты

У пожарных может быть повышен риск развития рака простаты из-за воздействия веществ, меняющих активность генов. Это показало исследование, опубликованное в журнале Environmental and Molecular Mutagenesis.

В США у пожарных заболеваемость раком предстательной железы в 1,21 раз выше, чем у населения в целом. Предполагалось, что это связано с контактом с дымом и пожарной пеной. В новом исследовании ученые оценили активность (экспрессию) генов у пожарных.

Оказалось, что у мужчин была изменена активность генов в хромосоме 8Q24 — области генома, ранее связанной с риском развития рака простаты. Причиной этого была перфтороктановая кислота, которая содержится в пене для тушения огня, а также в антипригарном покрытии посуды и водостойкой ткани.

Ученые считают, что исследование предоставило четкие доказательства повышенного риска рака простаты у пожарных.

До этого ученые выяснили, что упражнения на выносливость меняют работу тысяч генов во всем организме.

Ранее врач предупредил, что боль в пояснице может указывать на рак простаты.