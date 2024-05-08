Спикер Госдумы заявил о вопросах к ушедшему в отставку правительству

К ушедшему в отставку правительству РФ есть вопросы. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого передает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Есть достижения и успехи, есть вопросы, над которыми надо работать. Нерешенных проблем остается еще много. Нам удалось выстроить конструктивный диалог, в основе которого была повестка развития страны. Проблемы всегда обсуждали открыто, предметно», — сказал Володин.

Накануне после инаугурации президента РФ Владимира Путина правительство ушло в отставку. До утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности.

Политолог, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев дал прогноз относительно кадровых перестановок в правительстве РФ. По его мнению, ключевые фигуры останутся на своих местах.

Политолог Михаил Светов (признан в РФ иностранным агентом) выразил мнение, что премьер-министр России Михаил Мишустин сохранит свой пост, так как за четыре года руководства кабмином показал себя как эффективный управленец, справляющийся с трудностями.

Ранее сообщалось, что губернатор Кузбасса может получить должность в новом правительстве России.