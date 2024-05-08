Главный раввин России высказался против дискриминации российских спортсменов

Главный раввин России Берл Лазар прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований, заявив, что глупо смешивать спорт и политику, передает РИА Новости.

«Люди смешивают политику, спорт, религию, культуру. Это огромная глупость. Это не работает, это неправильно. Спортсмены старались, готовились. Почему они виноваты в том, что происходит вокруг них?» — сказал Лазар.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры в столице Франции стартуют 26 июля. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 года.

Ранее российская спортсменка объяснила решение уйти в сборную Франции.