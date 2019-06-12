Секретное соглашение США и Мексики сфотографировали журналисты
Президент США Дональд Трамп случайно раскрыл некоторые детали секретного миграционного соглашения с Мексикой, об этом сообщает «Би-би-си».
Снимок, который помог расшифровать детали международной сделки, сделал журналист газеты Washington Post. Кадр был сделан во время того, как американский лидер размахивал листком.
Документ содержал отсылки к региональному плану по предоставлению убежища, а также предусматривал становление Мексики «безопасной третьей страной».
Ранее сообщалось, что Трамп объявил о прекрасном сотрудничестве США и Мексики.