Секретное соглашение США и Мексики сфотографировали журналисты

Президент США Дональд Трамп случайно раскрыл некоторые детали секретного миграционного соглашения с Мексикой, об этом сообщает «Би-би-си».

Снимок, который помог расшифровать детали международной сделки, сделал журналист газеты Washington Post. Кадр был сделан во время того, как американский лидер размахивал листком.

Документ содержал отсылки к региональному плану по предоставлению убежища, а также предусматривал становление Мексики «безопасной третьей страной».

Ранее сообщалось, что Трамп объявил о прекрасном сотрудничестве США и Мексики.