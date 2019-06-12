Байден пообещал вылечить рак на посту президента

Кандидат в президенты США на выборах в 2020 году Джо Байден пообещал победить рак, если его выберут главой государства. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что такое заявление он сделал во время выступления в американском городе Оттумва (штат Айова). Сын Байдена Бо умер от рака головного мозга в 2015 году, ему было 46 лет.

По словам кандидата в президенты, в сложной ситуации с «потерей» члена семьи из-за болезни, все пытаются поддержать его близких и говорят, что знают, что ты чувствуешь, но на самом деле они об этом не имеют представления.

«Поэтому я так долго работал на протяжении своей карьеры, чтобы убедиться, что… Я обещаю вам, что в случае моего избрания президентом, вы увидите самую важную вещь, которая изменит Америку, мы вылечим рак», — заявил Байден.

Ранее президент США Дональд Трамп оскорбил своего соперника, кандидата в президенты в 2020 году Джо Байдена, назвав политика «тупицей».