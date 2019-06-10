Зеленского просят лишить Савченко звания Героя Украины

На сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована петиция о лишении депутата Надежды Савченко звания Героя Украины, сообщает РИА «Новости».

У Савченко предлагают отобрать звание «за систематическую и нескрываемую антиукраинскую деятельность в пользу страны-агрессора».

Документ за два дня набрал более 5 тысяч голосов. Для того чтобы глава государства рассмотрел петицию, она должна была набрать 25 тысяч подписей в течение трех месяцев.

Ранее Зеленский выразил Раде благодарность за «пробивание дна».