Мадуро объявил об открытии границы Венесуэлы с Колумбией

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Венесуэльский президент Николас Мадуро отдал распоряжение открыть границу с Колумбией, которая была закрыта в феврале этого года. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Согласно сообщению, переходы с Колумбией, расположенные в штате Тачира, будут открыты с 8 июня.

«Мы — мирный народ, который твердо защищает нашу независимость и самоопределение», — заявил Мадуро.

Ранее вице-президент Венесуэлы Тарек эль-Айссами сообщил, что правительство страны открывает наземную границу с Бразилией и авиационное и морское сообщение с островом Аруба.