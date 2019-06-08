Мадуро объявил об открытии границы Венесуэлы с Колумбией
Венесуэльский президент Николас Мадуро отдал распоряжение открыть границу с Колумбией, которая была закрыта в феврале этого года. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Согласно сообщению, переходы с Колумбией, расположенные в штате Тачира, будут открыты с 8 июня.
«Мы — мирный народ, который твердо защищает нашу независимость и самоопределение», — заявил Мадуро.
Ранее вице-президент Венесуэлы Тарек эль-Айссами сообщил, что правительство страны открывает наземную границу с Бразилией и авиационное и морское сообщение с островом Аруба.