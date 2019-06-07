Савченко рассказала Зеленскому, как надо увольнять министров

Депутат Верховной рады Надежда Савченко посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько раз в день делать в Раде представления об увольнении министров, пока отставка не будет одобрена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию украинского телевидения.

Таким образом депутат прокомментировала попытку Зеленского 6 июня уволить глав МИДа, Минобороны и СБУ. Верховная рада не приняла их отставки.

«Я бы на месте Зеленского делала представления (на снятие с должности. – «Газета.Ru») каждый день. Еще желательно по нескольку раз в день, пока депутаты не проголосуют», — сказала Савченко.

Она добавила, что Зеленскому следует подать представления об увольнении снова, причем вместе с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

Ранее Климкин отреагировал на отказ Рады отправить его в отставку.