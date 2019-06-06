Путин назначил врио главы Астраханской области из состава кадрового резерва президента

Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин входит в третий поток слушателей «школы губернаторов» Высшей школы государственного управления (ВШГУ), сообщил ТАСС в четверг источник.

«Президент назначает врио глав регионов из числа выпускников и слушателей программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы», - отметил он, уточнив, что Бабушкин входит в третий поток слушателей программы.

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона 49-летнего Бабушкина.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе ВШГУ и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.