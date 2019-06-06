Путин назвал Гуайдо симпатичным человеком

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в ходе ПМЭФ, назвал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо симпатичным человеком, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Отвечая на вопрос, останется ли у власти действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро, Путин заявил, что, это решать народу Вененсуэлы.

«Гуайдо — он симпатичный человек, но международное сообщество должно создать условия для диалога, а решать, кто у власти будет — сама Венесуэла должна решать», — заявил Путин.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.