США предлагали провести второй референдум в Крыму, заявил Лавров

<img src="//img.gazeta.ru/files3/295/10222295/AP_864198388630-pic905-895x505-1717.jpg">

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в 2014 году Соединенные Штаты признавали объективность итогов референдума о присоединении Крыма к РФ, но при этом просили провести его повторно. Об этом глава российского МИДа рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По словам Лаврова, занимавший в 2014 году пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования отражают желания жителей Крымского полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.

«С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование? Надеюсь, Джон (Керри. — «Газета.Ru») на меня не обидится», — сказал Лавров.

Он отметил, что Керри просил провести референдум «для порядка».

Ранее сообщалось, что Евросоюз одобрил продление санкций в отношении Крыма и Севастополя.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.