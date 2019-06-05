Чиновника уволили за бордель в квартире

Заместитель главы Нягани (ХМАО) Виктор Манухин решил уволиться после того, в СМИ появилась информация о том, что у него дома находится бордель. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Ямашев, передает РИА «Новости».

Как отмечается, чиновник решил уволиться по собственному желанию.

По словам Ямашева, причиной увольнения стала «личная мотивация». Кроме того, Манухин якобы давно собирался уйти в отставку, добавил глава.

До этого в СМИ писали, что в квартире чиновника правоохранительные органы обнаружили бордель, который организовала уроженка Калининграда на ничего не подозревавшего чиновника.