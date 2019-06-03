РФ сообщила США о выводе «своих людей» из Венесуэлы, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва проинформировала Вашингтон о выводе большей части «своих людей» из Венесуэлы. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Американский лидер не уточнил, кого имел в виду под выражением «свои люди».

«Россия проинформировала нас о том, что они вывели большинство своих людей из Венесуэлы», — написал Трамп.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на призыв Помпео «убраться» из Венесуэлы.