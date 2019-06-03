Трамп отменил отдельную встречу с Мэй

<img src="//img.gazeta.ru/files3/219/12058219/RTX6AS03-pic905-895x505-11882.jpg">

Американский президент Дональд Трамп не будет проводить отдельную встречу с британским премьером Терезой Мэй во время визита в Великобританию. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что британская сторона не подтвердила, что от встречи с Мэй Белый дом отказался. По словам представителя британского премьера, не произошло ничего необычного. Эта информация поступила на фоне сообщений о том, что Трамп может встретиться с Борисом Джонсоном, которого он считает отличной заменой Мэй.

Ранее сообщалось, что визит Трампа происходит в момент неопределенности: на родине его ждет новый раунд споров об импичменте, а на другой стороне Атлантического океана встречает нестабильность.