Трамп приказал опустить флаги в память о жертвах массового расстрела в Вирджинии
Президент США Дональд Трамп распорядился до заката 4 июня приспустить флаги над правительственными зданиями страны, в том числе и над Белым домом. Об этом сообщает ТАСС.
В распоряжении Трампа говорится, что флаги Соединенных Штатов должны быть приспущены над всеми государственными зданиями и территориями, а также над американскими посольствами, военными базами и военно-морскими судами.
Отмечается, что это делается в знак уважения к памяти жертв ужасного акта насилия 31 мая.
Стрельба в американском городе Вирджиния-Бич произошла вечером 31 мая, погибли 12 человек.