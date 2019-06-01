Трамп приказал опустить флаги в память о жертвах массового расстрела в Вирджинии

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Президент США Дональд Трамп распорядился до заката 4 июня приспустить флаги над правительственными зданиями страны, в том числе и над Белым домом. Об этом сообщает ТАСС.

В распоряжении Трампа говорится, что флаги Соединенных Штатов должны быть приспущены над всеми государственными зданиями и территориями, а также над американскими посольствами, военными базами и военно-морскими судами.

Отмечается, что это делается в знак уважения к памяти жертв ужасного акта насилия 31 мая.

Стрельба в американском городе Вирджиния-Бич произошла вечером 31 мая, погибли 12 человек.

Ранее Трамп прокомментировал массовый расстрел в Вирджинии.