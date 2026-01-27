Названа главная задача новичка «Спартака» в команде

Размер шрифта
Тренер Гладилин о новичке «Спартаке» Саусе: ему надо попасть в основной состав
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что перед новичком команды Владиславом Саусем стоит задача попасть в основной состав команды, передает Vprognoze.ru.

«В принципе, у Сауся будет вообще-то непростая задача – попасть в стартовый состав. Потому что в «Спартаке» собрались довольно сильные футболисты. Составит конкуренцию, он уже играл в РПЛ», — сказал Гладилин.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Саусь провел 17 матчей, забив один мяч.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее Олег Романцев дал совет новому тренеру «Спартака».
 
