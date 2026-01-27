Размер шрифта
В Мурманской области отменили режим ЧС

Губернатор Чибис сообщил, что в Мурманской области сняли режим ЧС после блэкаута
Telegram-канал «Иван Лебедев Мурманск»

Власти Мурманской области решили отменить режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный после аварии на линиях электропередачи (ЛЭП). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«Режим чрезвычайной ситуации снят, продолжаем работу в режиме повышенной готовности до полного окончания работ по установке и введению в строй постоянных опор», — написал он.

По словам чиновника, электроснабжение в Мурманске и Североморске восстановлено. Вместе с тем он отметил, что специалистам осталось осуществить «точечную донастройку».

Губернатор добавил, что диспетчерская служба работает в усиленном режиме.

27 января Чибис сообщил, что в Мурманске смонтировали линию электроснабжения на временных опорах ЛЭП.

На прошлой неделе Мурманск и Североморск остались без электричества из-за падения опор ЛЭП. В сетевой компании назвали причиной снегопад и шквалистый ветер.

Блэкаут затронул жилой фонд и корабли Северного флота: их перевели на автономный режим энергообеспечения. По факту случившегося СК России возбудил уголовное дело о халатности.

Ранее выяснилось, что упавшие под Мурманском опоры ЛЭП эксплуатировались с 1960-х.
 
