При каком условии Зеленский начнет диалог с Россией, объяснили в Киеве

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил в эфире телеканала «1+1», что президент Украины Владимир Зеленский начнет диалог с Россией, когда его команда разработает переговорную позицию. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, вопрос взаимоотношений Киева и Москвы является «непростым».

«Звучало много призывов, но война продолжается», — заметил Данилюк.

Он отметил, что все публичные призывы относительно отношений Украины и России украинские власти воспринимают только как «информацию».

Данилюк заключил, что Киев будет добиваться продолжения диалога с Москвой в «нормандском формате».

Ранее в администрации Зеленского допустили телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.