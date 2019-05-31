При каком условии Зеленский начнет диалог с Россией, объяснили в Киеве
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил в эфире телеканала «1+1», что президент Украины Владимир Зеленский начнет диалог с Россией, когда его команда разработает переговорную позицию. Об этом сообщает УНИАН.
По его словам, вопрос взаимоотношений Киева и Москвы является «непростым».
«Звучало много призывов, но война продолжается», — заметил Данилюк.
Он отметил, что все публичные призывы относительно отношений Украины и России украинские власти воспринимают только как «информацию».
Данилюк заключил, что Киев будет добиваться продолжения диалога с Москвой в «нормандском формате».
Ранее в администрации Зеленского допустили телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.