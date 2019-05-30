ВЦИОМ объяснил падение рейтинга Путина после просьбы Кремля

Руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров по просьбе Кремля объяснил падение рейтинга президента России Владимира Путина, сообщает «Коммерсантъ».

Он рассказал, что центр использует метод открытого вопроса, что означает, что граждан просят назвать несколько политиков, которым они доверяют.

Поэтому Федотов назвал преувеличением изучать доверие к политику только по тем, кто его припомнил без подсказки.

Ранее Федотов заявил, что рейтинг Путина снизился из-за того, что жители России «не верят в то, что жизнь завтра будет лучше».

Он также добавил, что это связано с тем, что доходы россиян на за последние пять лет «не выросли».