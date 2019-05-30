Канцлером Австрии впервые может стать женщина

Австрийским канцлером впервые может стать женщина, пишет Die Kronen Zeitung.

Согласно имеющейся информации, президент страны Александер Ван дер Беллен объявит имя временного канцлера Австрии в четверг, 30 мая. Он возглавит правительство страны до досрочных выборов в парламент.

По данным издания, эту должность может впервые занять женщина — председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн.

Ранее экс-канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что рассчитывает вернуться на пост главы правительства по итогам досрочных выборов.

На прошлой неделе СМИ распространили видео, на котором бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе на Ибице обсуждает получение помощи на выборах с «русской миллионершей». Видео приобрела неназванная фирма и впоследствии передала его СМИ. После скандала Штрахе ушел в отставку.

Австрийский парламент объявил вотум недоверия правительству Курца. Во вторник, 28 мая, президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил его от должности канцлера страны. И.о. главы правительства был назначен вице-канцлер Хартвиг Лёгера.