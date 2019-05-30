На фоне требований импичмента Трамп напомнил о России

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал ситуацию с расследованием «российского вмешательства». Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам главы государства, на расследование спецпрокурора Роберта Мюллера за два года было потрачено $40 млн. При этом следователям был предоставлен неограниченный доступ, а также люди, ресурсы и содействие. Если бы что-то было обнаружено, ему бы предъявили обвинения.

«Россия, Россия, Россия! Это все, что я слышал в начале этой охоты на ведьм….И сейчас Россия исчезла [из дела], потому что с Россией меня не связывало ничто, что помогло бы мне выиграть выборы», — заявил Трамп.

Он назвал происходящее «великим преследованием президента» и подчеркнул, что речь идет о преступлении, которого не было.

Ранее сообщалось, что в США требуют импичмента Трампа после речи спецпрокурора по «российскому делу».