В Кремле отреагировали на речь спецпрокурора по «российскому делу»

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти страны уже достаточно внимания уделили расследованию «российского вмешательства» в американские выборы в 2016 году, которое проводил спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам чиновника, тема уже достаточно обсуждалась.

«Надеемся, что на этот раз вот эти все русофобские истерики не лягут во главу угла избирательной кампании», — сказал Песков.

Ранее в США требуют импичмента президента страны Дональда Трампа после речи спецпрокурора по «российскому делу».