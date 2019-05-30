Фракция Порошенко против отставки Гройсмана

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Фракция «Блок Петра Порошенко» не намерена поддерживать отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, передает РИА «Новости».

Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Денисенко.

По его словам, партия Порошенко не станет поддерживать отставку правительства Украины.

Он также добавил, что данное решение было принято «почти единогласно».

Ранее сообщалось, что Гройсман отказался объединяться с бывшим президентом Украины Петром Порошенко на выборах в Раду.