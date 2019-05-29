Мюллер применил к Трампу стандарты правосудия СССР, считает Джулиани

Спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер применил к президенту Дональду Трампу стандарты советского правосудия, передает Fox News.

Об этом заявил адвокат президента США Руди Джулиани.

Он выразил возмущение тем, что спецпрокурор фактически отказался от формулы «невиновен, пока не доказано обратное».

Именно этот вывод можно сделать, заявил Джулиани, из заявления Мюллера о том, что команда следователей не может утверждать наверняка, что Трамп не совершал преступлений.

Ранее в Белом доме попросили не зацикливаться на «российском деле», так как расследование было завершено, а дело — закрыто.