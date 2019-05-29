Трамп и Эрдоган договорились о встрече в Японии

Президент Турции Тайип Эрдоган и глава США Дональд Трамп договорились по телефону о встрече в рамках саммита G-20, который будет проходить 28-29 июня в Японии, заявили в канцелярии главыТурции, сообщает Reuters.

Отмечается, что Эрдоган, в телефонном разговоре, повторил Трампу предложение Турции сформировать рабочую группу по планируемому приобретению российской системы С-400.

Ранее сообщалось, что США перестанут тренировать турецких пилотов на F-35 из-за закупок С-400.