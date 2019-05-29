Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прилетел на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Саакашвили приземлился в киевском аэропорту «Борисполь» и прошел паспортный контроль, отмечает агентство.

Как стало известно, Саакашвили возвращался на Украину из Польши.

В июле 2017 года экс-президент Украины Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. Однако действующий глава страны Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко от 26 июля 2017 № 196 «О прекращении гражданства Украины…». Положение об утрате Саакашвили украинского гражданства было исключено.

Ранее стало известно, зачем президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство.