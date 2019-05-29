Лавров открыл памятник словенскому просветителю

Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в открытии памятника автору первого русско-словенского и словенско-русского словаря Даворину Хостнику, передает РИА «Новости».

Лавров заявил, что необходимо сохранить и приумножить заложенные Хостником основы выстраивания отношений в духе взаимного уважения, открытости и, главное, передать молодежи накопленный бесценный опыт сотрудничества.

«Наши контакты в сфере культуры, науки, образования остаются одной из несущих опор наших добрых дружеских двусторонних связей», — добавил он.

Лавров также выразил от лица России высокую оценку позиции словенского руководства в том, что касается общих страниц истории двух государств.