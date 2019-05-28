Волкер заявил о готовности к новым контактам с Россией
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что встреча в нормандском формате может пройти в июле, сообщает РИА «Новости».
Однако, по его словам, точных дат в настоящее время нет.
По его словам, встреча находится в компетенции Германии и Франции, «которые управляют этим форматом».
Он отметил, что встреча обсуждается, но даты потребуют согласия и Украины, и России.
Волкер заявил также, что находится во взаимодействии с Россией по поводу встречи, главной темой которой должен стать Донбасс.
Ранее в Кремле раскрыли отношение к встречам в «нормандском формате».