Волкер заявил о готовности к новым контактам с Россией

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что встреча в нормандском формате может пройти в июле, сообщает РИА «Новости».

Однако, по его словам, точных дат в настоящее время нет.

По его словам, встреча находится в компетенции Германии и Франции, «которые управляют этим форматом».

Он отметил, что встреча обсуждается, но даты потребуют согласия и Украины, и России.

Волкер заявил также, что находится во взаимодействии с Россией по поводу встречи, главной темой которой должен стать Донбасс.

Ранее в Кремле раскрыли отношение к встречам в «нормандском формате».