Намерение Киева изменить статус Керченского пролива оценили в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что международный статус Керченского пролива не подлежит обсуждению. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, данный пролив является территориальными водами России.
«Сам Керченский пролив — это полностью Российская Федерация: и берега Российской Федерации, и пролив принадлежит России», — подчеркнул Аксенов.
Он также добавил, что российский президент Владимир Путин может принимать решения относительно пропуска иностранных судов в пролив, но это другая ситуация.
Ранее замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль подчеркнула, что Киев намерен добиться присвоения Керченскому проливу международного статуса.