Намерение Киева изменить статус Керченского пролива оценили в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что международный статус Керченского пролива не подлежит обсуждению. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данный пролив является территориальными водами России.

«Сам Керченский пролив — это полностью Российская Федерация: и берега Российской Федерации, и пролив принадлежит России», — подчеркнул Аксенов.

Он также добавил, что российский президент Владимир Путин может принимать решения относительно пропуска иностранных судов в пролив, но это другая ситуация.

Ранее замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль подчеркнула, что Киев намерен добиться присвоения Керченскому проливу международного статуса.