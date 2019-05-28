Глава Косово объяснил задержание гражданина России

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Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил, что российский гражданин был задержан в ходе мероприятий по борьбе с преступностью. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что акция по борьбе с преступностью проходила на «обширной» территории Косово. Глава республики добавил, что правоохранители задержали граждан различных национальностей.

«Также был задержан один русский, который попытался помешать полиции в этой акции», — сказал Тачи.

Других подробностей о россиянине он не привел.

Ранее посольство России в Сербии потребовало освободить задержанного в Косово гражданина РФ-сотрудника миссии ООН.