Посольство требует освободить задержанного в Косово россиянина
Посольство России в Сербии требует освободить задержанного в Косово гражданина РФ-сотрудника миссии ООН, передает РИА «Новости».
В дипмиссии назвали «крайне опасным» вторжение косовских силовиков в сербонаселенные районы севера Косово и Метохии.
«Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова», — говорится в сообщении посольства.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция Косово задержала россиянина, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации.